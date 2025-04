Ilrestodelcarlino.it - L’Italia e l’Europa tra Stati Uniti e Russia. Conferenza della professoressa De Stefano

‘Sviluppi e prospettive delle relazioni traed Europa. Quale futuro per?’ è il tema dell’incontro pubblico promosso dalla Fondazione F.or Fruttadoro Orogel domani, alle ore 17.30 presso la sala convegni Tecnovie in via dell’Arrigoni 120 a Pievesestina (a fiancoredazione di Teleromagna). Interverrà laCarolina De, docente di storia contemporanea e politica russa all’Università Luiss Guido Carli di Roma e membro associato del Centro Studi di Parigi (Cercec-Ehess).