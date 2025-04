Calciomercato.it - Inter: Marotta l’ha preso a zero, ingaggio da 5mln

Leggi su Calciomercato.it

Un nuovo colpo in casaper anticipare la folta concorrenza.pigliatutto: arriva subito a, spunta il suoin ottica futuraNovità importanti per il nuovo colpo nerazzurro. L’continua a sognare in grande per cercare di centrare il Triplete: ecco la nuova mossa a sorpresa per l’affare a. Per lui subito unda 5 milioni di euro anticipando la folta concorrenza per il top player.da– Lapresse – calciomercato.it La dirigenza nerazzurra continua a monitorare senza sosta anche il fronte calciomercato. Inzaghi è molto concentrato sulle ultime sfide stagionali per cercare di trionfare anche in Champions League, ma nel frattempoè pronto a mettere a segno innesti di spessorenazionale. L’ultime decisione spetterà al top player che dovrà comunicare in tempi brevi la sua prossima destinazione: ecco la verità annunciata dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.