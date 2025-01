Lortica.it - La solitudine: rifugio creativo o abisso dell’oblio?

Laè una delle esperienze più universali e, al contempo, più polarizzanti dell’esistenza umana. Come le due facce della stessa medaglia, può rivelarsi una scelta di arricchimento personale o una condanna all’isolamento totale, portandoci a riflettere sul suo ruolo nelle nostre vite.Da un lato, c’è chi cerca laper ritrovarsi, per creare, per attingere a quella linfa interiore che la confusione del mondo soffoca. Emily Dickinson¹, rinchiusa nella sua stanza, ha trovato nellail terreno fertile per la sua poesia immortale. Il Buddha² ha abbandonato tutto per sedersi sotto un albero in silenzio, lasciando che il vuoto gli parlasse, guidandolo verso l’illuminazione. San Francesco d’Assisi³, con il suo ritiro in preghiera e il canto alla natura, ha trovato nell’isolamento una via per scoprire Dio in ogni cosa.