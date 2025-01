Ilfattoquotidiano.it - La mia disavventura col medico di base mi è costata il ricovero in ospedale: i pazienti si sentono soli

di Claudia SalaVorrei raccontare unache mi è capitata a dicembre e penso sia paradigmatica dello stato in cui versa la medicina territoriale. Premetto che il mio rapporto con ildiè farmi prescrivere alcuni farmaci per una malattia cronica e relativi controlli. Dall’introduzione delle email dopo il Covid è sicuramente più facile procurarsi le ricette, prima era un’odissea farsi fare le prescrizioni.A inizio dicembre mi sono rivolta aldiperché non mi sentivo bene, così l’ho raggiunto al telefono e oltre i giorni di malattia mi ha prescritto una cura. Dopo qualche giorno lo richiamo per farmi dare altri giorni di malattia, ma soprattutto perché sto molto peggio e la cura mi pare non funzioni. Ilnon fa una piega e mi dice che per lunedì potrò rientrare al lavoro.