Superguidatv.it - Jessica Morlacchi abbandona la casa del Grande Fratello: perchè? Il motivo | Video Mediaset

Leggi su Superguidatv.it

ha deciso dire ladel. Dopo il provvedimento preso dallamacchina del GF, la ex cantante dei Gazosa non accetta di essere paragonata ad Helena Prestes e decide così di lasciare il gioco.lascia il?Nessuna squalifica alper Helena, Ilaria e. A lasciare però lapiù spiata d’Italia a sorpresa durante la 21ima puntata del reality show è stata proprioche, una volta appreso il provvedimento del GF, non ci sta e annuncia di lasciare la. «Non ho risposto nella stessa modalità, a me non sta bene e quindi decido dire. Sto in un contesto che non mi piace» – precisa la cantante prima di lasciare la. A niente sono servite le parole dei compagni d’avventura, da Shaila a Lorenzo, da Pamela ad Ilaria, fino alle lacrime di Mariavittoria.