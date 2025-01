Metropolitanmagazine.it - Il ritorno di Nada: è uscito il suo nuovo singolo “Un giorno da regalare”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

«Attraverso immagini di quiete e quotidianità è disegnata una natura silente, immota.L’infinito che si respira raccoglie in sé le parole della canzone in un racconto sospeso». Con queste paroleha presentato Unda, il suoin uscita oggi, 9 gennaio 2025. «Unda», ha poi aggiunto, «parla del riempire il vuoto della vita ognimettendoci dentro cose su cose, ma il vuoto rimane sempre vuoto. Esiste invece l’arte di vedere, l’arte di sentire».Il brano anticipa la pubblicazione di un album di inediti, la cui uscita è prevista in primavera. Il video che accompagna la canzone, diretto da Davide Barbafiera e curato dalla stessa cantautrice, sarà disponibile su YouTube a partire dal 16 gennaio, è già visibile in anteprima Ansa. Si tratta di un filmato in bianco e nero, dal profondo ed intimo significato.