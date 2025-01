Quifinanza.it - Frodi nello sport, calano le partite sospette nel 2024

gli eventiivi a rischio di frode. Nelsono 1108 le, con un meno 17% rispetto all’anno precedente. Sono questi i numeri emersi nel rapporto annuale Integrity in ActionGlobal Analysis & Trends diradar Integrity, azienda leader nella tecnologiaiva globale, che ha analizzato i tentativi di fronde nel mondo delloin caloCon lo sviluppo della tecnologia, oggi disponiamo di strumenti sempre più sofisticati per analizzare grandi quantità di dati e individuare pattern sospetti nelleive. L’utilizzo di algoritmi avanzati permette di identificare con maggiore precisione i casi di match-fixing, consentendo di intervenire tempestivamente e di prevenire ulteriori manipolazioni.La societàradar Integrity, che ha fornito supporto a eventi come le Olimpiadi estive di Parigi, UEFA EURO, CONMEBOL Copa Americae la Coppa d’Asia AFC 2023, utilizza l’intelligenza artificiale per scansionare costantemente questi dati, cercando anomalie nei modelli di scommessa che potrebbero indicare tentativi di manipolazione dei risultati.