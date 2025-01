Ilrestodelcarlino.it - Fermato per l’arma giocattolo, in casa aveva due etti di hashish

Insieme ad un amico se ne andava in giro incappucciato e con un’armapriva di tappo rosso ma, una volta, è scattata anche una perquisizione nella sua abitazione dove sono stati rinvenuti duedi, alcuni grammi di marijuana e tre bilancini di precisione. L’operazione è stata messa a segno dalla polizia, nella tarda serata di ieri e, oltre al sequestro della droga, ha fatto finire nei guai un 19enne rumeno per il porto fuori dalla sua abitazione, di una riproduzione di un’arma priva di tappo rosso e per il possesso di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Tutto è iniziato, due notti fa quando, presso la sala operativa della questura, è giunta la segnalazione relativa alla presenza, in un locale di Porto San Giorgio, di due uomini sospe, in particolare, uno dei due descritto con un giubbotto con cappuccio calzato, un borsello a tracolla e in possesso di una pistola.