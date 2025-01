Dipendenti Alitalia, firmato accordo per la proroga della Cassa Integrazione Straordinaria

Leggi su Ilfaroonline.it

Fiumicino, 9 gennaio 2025 – L’Amministrazione comunale di Fiumicino esprime grande soddisfazione per la firma dell’che prevede la(CIGS) per i lavoratori diin Amministrazionefino al 31 ottobre 2025, evitando così i licenziamenti collettivi.“L’è una vittoria importante per i lavoratori die per l’intera città di Fiumicino. Il risultato raggiunto, segna una nuova speranza per molte famiglie del territorio che da tempo vivono nell’incertezza.”, dichiara il Sindaco Mario Baccini.Il Primo Cittadino sottolinea l’importanza dell’intervento del governo centrale: “Un ringraziamento particolare va al Governo Meloni per aver ascoltato le richieste dei sindacati e delle istituzioni locali, mettendo in campo risorse fondamentali per garantire la stabilità occupazionale.