DGA Awards 2025 | Le nomination della categoria Cinema

La Directors Guild of America ha svelato ledei DGA, ma questa volta in relazione alle categorie.Dopo aver dato uno sguardo ai nominati del mondotelevisione (trovate leDGATV a questo indirizzo) è tempo di controllare chi ha meritato la candidatura in ambitotografico. La Directors Guild of America ha nominato per il Miglior Film i seguenti registi Jacques Audiard (Emilia Perez), Sean Baker (Anora), Edward Berger (Conclave), il vincitore del Golden Globe Brady Corbet (The Brutalist) e James Mangold (A Complete Unknown).Dalla cinquina annunciata si evince che registi quali Jon M. Chu (Wicked), Denis Villeneuve (Dune: Parte Due) e Coralie Fargeat (The Substance) sono stati snobbati dall’associazione dei registi hollywoodiani.