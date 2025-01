Sport.periodicodaily.com - Dakar Rally 2025 Round 1 del Campionato Mondiale Rally Raid 2025

Tosha Schareina brilla nella quarta tappa dellae conquista il secondo posto assolutoLa classifica generale delha subito una scossa grazie alla performance straordinaria di Tosha Schareina, che ha attraversato il deserto saudita guadagnando un meritato secondo posto nella tappa e risalendo al secondo posto nella classifica generale, a soli 13’26” dal leader.Un Freddo Inizio per i Piloti del Team Monster Energy Honda HRCPartiti da Al Henakiyah, i piloti si sono avventurati nella Marathon Stage verso le spettacolari formazioni rocciose di AlUla, cuore del sito patrimonio dell’UNESCO in Arabia Saudita. Lunga 415 km, la speciale ha messo a dura prova i piloti con sentieri vulcanici e sezioni fuori pista ricche di insidie.Tosha Schareina ha gestito con maestria la navigazione tra i percorsi tortuosi e ha sfruttato la sua posizione di partenza arretrata per chiudere con il secondo miglior tempo della giornata, a soli 15 secondi dal vincitore di tappa, Daniel Sanders.