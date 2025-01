Cultweb.it - Cos’era il Dagherrotipo e come cambiò la storia?

Il, inventato da Louis Daguerre e annunciato ufficialmente il 9 gennaio del 1839, rappresenta una pietra miliare nelladella fotografia. Questa tecnica rivoluzionaria permetteva di catturare immagini dettagliate e renderle permanenti, di fatto anticipando quelli che sono gli scatti. Grazie a questa invenzione, il XIX secolo assistette a una nuova era visiva, che avrebbe cambiato per sempre il nostro modo di vedere il mondo.Ilfu il primo processo fotografico pratico e di successo, sviluppato da Louis Daguerre in collaborazione con Nicéphore Niépce. Consisteva nell’utilizzo di una lastra di rame rivestita con argento lucido, sensibilizzata alla luce tramite vapori di iodio e bromio. Dopo essere stata esposta alla luce in una camera oscura, la lastra veniva trattata con vapori di mercurio per sviluppare l’immagine.