Chi è Vittorio Rizzi il nuovo guardiano dell’intelligence italiana

Il prefettoè stato designato comeresponsabile del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (Dis), con efficacia dal 15 gennaio. La conferma è giunta direttamente dalla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in una conferenza stampa che ha segnato un punto di svolta per l’intelligence.Il Dis, epicentro nevralgico della sicurezza del Paese, coordina le operazioni delle agenzie di intelligence interna ed esterna, agendo come il primo filtro informativo per l’esecutivo. Con il ritiro di Elisabetta Belloni, il ruolo disi annuncia come una prova di fuoco per la sua diplomazia e discrezione, secondo fonti vicine al Viminale., nato a Bologna nel 1959, ha scalato con maestria le vette della Polizia di Stato. Con titoli accademici in Giurisprudenza e Scienze delle pubbliche amministrazioni, ha iniziato il suo servizio nella storica sala operativa della Questura di Roma, dove ha mostrato un acume investigativo senza pari.