Iltempo.it - Bonolis lascia Presta, l'agente: "Donna sbagliata". Cosa c'è dietro.

Un altro addio eccellente nella scuderia di Lucio. Dopo Amadeus, lo scorso anno, questa volta si tratta di Paolo. Un fulmine a ciel sereno e non da poco per il mondo dello showbiz la decisione comunicata dallo stesso conduttore via Instagram: «Dopo trentacinque annidi intensa collaborazione si interrompe il rapporto professionale con la "Arcobaleno Tre". Ringrazio di cuore tutte le persone con cui ho lavorato e quelle che ancora vi operano». Tuttavia questa volta volano stracci con commento a caldo da parte del manager che al post di Paoloha commentato senza mezzi termini: «Anche le persone perbene come te possono aver la sfortuna di incontrare lae pagarne le conseguenze». Un chiaro riferimento, senza citarla, a Sonia Bruganelli, ex moglie a cui fa capo la società Sdl 2005, che si occupa soprattutto di casting e che, secondo indiscrezioni, Paolo avrebbe fatto creare aper omaggiare la moglie a cui stava stretto solo il nome di «moglie di».