Liberoquotidiano.it - Sergio Conceiçao, tre siluri contro Fonseca: retroscena, cos'è accaduto al Milan

Leggi su Liberoquotidiano.it

ha sempre festeggiato i trofei ballando negli spogliatoi assieme ai suoi giocatori e con il sigaro in bocca. Quindi quella di Riad non è una scena montata ad arte per ingraziarsi i tifosi rossoneri subito dopo il derby, a otto giorni dall'inizio della sua avventura rossonera. Ma ha funzionato, è già diventata di culto, e questo certifica quanto sia spontaneo il feeling tra questo mister e ile di quanto ilavesse bisogno di questo mister. Autorevole, non autoritario come ha provato a essere. In estate era già chiaro a tutti mala dirigenza voleva spiccare sull'allenatore. Non è più così, basti pensare che Ibrahimovic è stato ripreso da mille telecamere nel suo discorso post-partita ma il video virale è quello diche balla con il sigaro in bocca.