Conservatorio Nicola Sala prova generale prima della prestigioso concerto a Philadelphia

Conservatorio Statale di Musica "Nicola Sala" di Benevento, la prova generale dell'Orchestra diretta dal M° Maurizio Petrolo, in preparazione al concerto internazionale previsto il 12 aprile 2025 presso la prestigiosa Marion Anderson Hall del Kimmel Center for the Performing Arts di Philadelphia (USA). L'appuntamento musicale, dal titolo "Cavalleria Rusticana e Grandi Amori", rappresenta una delle tappe centrali del progetto di internazionalizzazione finanziato dal PNRR – Missione 4, Componente 1 (M4C1). Il progetto, frutto di una sinergia tra il Conservatorio "Nicola Sala" di Benevento, il Conservatorio "Lorenzo Perosi" di Campobasso e l'Università Telematica PEGASO, ha l'obiettivo di promuovere la mobilità internazionale, la valorizzazione del talento artistico degli studenti e l'integrazione delle competenze digitali applicate alla musica.

