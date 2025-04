Antonello Fassari | morto a 72 anni l’attore de I Cesaroni

Leggi su Cinefilos.it

a 72de ISi è spento all’età di 72, dopo una lunga malattia,, volto amatissimo del piccolo schermo, dove è divenuto popolarissimo grazie alla fiction I, dove ha recitato nel ruolo di Cesare dal 2006 al 2014, rendendosi memorabile in particolare grazie all’espressione “Che amarezza!”. Ma ridurre la sua carriera a questo titolo sarebbe a dir poco riduttivo:si è diplomato all’Accademia d’arte drammatica Silvio d’Amico nel 1975 e da quel momento ha lavorato ininterrottamente tra teatro, televisione e cinema.Nell’ultimo decennio si è ad esempio fatto apprezzare in film come La mossa del pinguino – esordio alla regia dell’amico fraterno Claudio Amendola, Suburra, Non ci resta che il crimine, L’agenzia dei bugiardi, I cassamortari (di nuovo diretto da Amendola), L’ultima volta che siamo stati bambini e Flaminia.