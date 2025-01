Ilgiorno.it - Omicidio di Bovisio Masciago, i telefoni di Stella Boggio e Marco Magagna sotto la lente della Procura

(Monza Brianza), 8 Gennaio 2025 – Accertamenti tecnici suicellularicoppia. Li ha disposti ladi Monza, coordinata da Claudio Gittardi, per fare luce sulla relazione sentimentale tra. Lei, 33enne, la notte del 7 gennaio scorso ha ucciso con un'unica coltellata al cuore il compagno 38enne, nella mansarda in via Tonale adove la donna viveva e dove lui, a dire33enne, aveva intenzione di trasferirsi stabilmente per una convivenza. guzzii genitori diL'analisi sui messaggi che i due si scambiavano daini servirà a trovare eventuale conferma di quanto raccontato daai carabinieri e al magistrato di turno, il pubblico ministero Alessio Rinaldi, dopo il suo arresto pervolontario aggravato dall'uso dell'arma da taglio: un amore fortemente voluto ma diventato tossico, a causa delle continue liti e presunte aggressioni da parte del 38enne, pare a causa del suo presunto abuso di alcolici egelosia.