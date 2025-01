Olio extravergine toscano Igp | boom richieste per certificazione

Leggi su Corrieretoscano.it

Igp:perIdentità, qualità, territorio e tracciabilità.diper ottenere il bollinoIgp.Come spiega lo stesso Consorzio di tutela, la costante crescita della domanda diIgp nel mondo unita alla buona tenuta del prezzo e alla positiva stagione olivicola, malgrado rese più basse delle previsioni, hanno fatto schizzare le domande dida parte degli olivicoltori della Toscana. L’di oliva atto a divenireIgp, sottolinea il Consorzio, potrebbe raggiungere i 50mila quintali: una soglia, se confermata, superiore a quella del 2023 quando i quintali effettivamente certificati erano stati 32mila a fronte di un’annata non certo memorabile e dei 42mila del 2022.Un processo, quello dell’autenticazione del percorso di produzione dalla pianta alla bottiglia, evidenzia il Consorzio, “previsto dal rigido disciplinare del Consorzio di tutela che si occupa della difesa, della promozione e della valorizzazione del prodotto e del marchio, che permette di apporre sul collo delle bottiglie il marchioIgp, diventato per il consumatore insieme ad un elemento immediato di riconoscibilità, un elemento di fiducia e distintività in termini di qualità, tracciabilità trasparenza e soprattutto di un’area di produzione ben definita: la Toscana”.