Romadailynews.it - Meteo Roma del 08-01-2025 ore 19:15

Ben ritrovati l’ascolto queste le previsioni del tempo al Nord o tempo asciutto sulle regioni settentrionali ma con il mattino che al pomeriggio anche basket con pappe su costi pianura e peggiora tra la terra e la notte con pioggia pattini Sparti neve oltre 1000 1500 metri sulle Alpi al centro condizioni di asciutto sulle regioni con cieli sereni o poco nuvolosi al mattino irregolarmente nuvolosi nel pomeriggio con addensamenti anche bassi e compatti molte nuvole anche Entrate montata con deboli piogge sulla Toscana al sud tutto sulle regioni meridionali sia al mattino che al pomeriggio con cieli sereni o poco nuvolosi ancora tempo stabile in serata e nottata con maggiori addensamenti in transito temperature minime diminuzione Massimiliano Nord in caso al centro-sud le previsioni del tempo sono a cura del centroitalianoIn collaborazione con Agenzia Italia Stampa