Secoloditalia.it - Le ironie social dopo il sollievo per Cecilia: “Ha fatto prima Meloni a liberarla che Renzi a tornare da Cortina”

Leggi su Secoloditalia.it

La liberazione diSala è stata accolta suicon il 95% di sentiment positivo, sia per ilsuscitato dalla notizia sia per il successo diplomatico conseguito dal governo. Proprio quest’ultimo ha offerto la sponda anche per una serie di commenti ironici, e in qualche modo liberatori, nei confronti dell’opposizione e di quanti, con atteggiamento da soloni, avevano messo in dubbio l’efficacia dell’azione dell’esecutivo.La frecciata di Federico “Osho” Palmaroli a papà SalisImmancabile il meme di Federico Palmaroli, in arte “Osho”: foto di Giuseppe Conte che sussurra qualcosa a una attonita Elly Schlein e la frase «N ce stanno più gli Ayatollah de ‘na vorta». Ma il caso è anche l’occasione per una punzecchiatura al padre di Ilaria Salis, Roberto, col quale spesso ha ingaggiato dei botta e risposta