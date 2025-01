Lettera43.it - Ita-Lufthansa, closing il 13 gennaio: 10 mila nuove assunzioni in programma

Leggi su Lettera43.it

L’operazione Ita-è ormai prossima alla conclusione, con ilprevisto per il 13, secondo l’agenzia tedesca Dpa. Radiocor che ha riferito come il primo consiglio di amministrazione della compagnia potrebbe tenersi a metà mese. L’accordo prevede cheacquisisca il 41 per cento di Ita attraverso un aumento di capitale da 325 milioni di euro, dopo l’approvazione della Commissione Europea arrivata agli inizi di dicembre.Logo Ita Airways (Imagoeconomica).Il nuovo board sarà composto da cinque membri: tre scelti dal Mef due daLa governance sarà composta da un board di cinque membri: tre designati dal Mef, incluso il presidente, e due da, uno dei quali ricoprirà il ruolo di amministratore delegato. Il candidato principale per questa posizione è Joerg Eberhart, attuale responsabile di Air Dolomiti.