Ilfattoquotidiano.it - “Il segreto del business? Trattare i ragazzi che lavorano per noi come fossero i proprietari. ‘Il tuo problema è il mio problema’, solo così cresci”: parla Cannavacciuolo

“Il consiglio che posso dare a un ragazzo è di scegliere una compagna che lo sostiene perché all’inizio è tosta“: lo dice Antoninoospite del podcast di Joe Bastianich e Tommaso Mazzanti (patron di Antico Vinaio), Million$, a proposito della lunga gavetta che ha dovuto affrontare: “Non mi vergogno a dirlo: ho lavato i piatti fino a 12 anni fa, vedevo in difficoltà il lavapiatti, io non me ne potevo permettere due e andavo a lavare i piatti. Ho fatto dei periodi tosti, ho aperto nel ’99 e il primo giorno di riposo l’ho fatto nel 2004. Villa Crespi era sempre aperto, 7 su 7. E chiudevamo 15 giorni a gennaio”. Insomma, la moglie, Cinzia Primatesta, è stata fondamentale in questo percorso grazie a comprensione, sostegno, ma anche lavoro: “Avevamo lo stesso linguaggio, eravamo due folli e se io facevo 8 ore di lavoro, lei ne faceva 9”.