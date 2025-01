Isaechia.it - Grande Fratello, le anticipazioni della ventunesima puntata: il ritorno di Pamela e il provvedimento disciplinare in arrivo

Questa sera andrà in onda una nuovadel. Sicuramente una delle più attese di questa edizione del reality, considerati i vari colpi di scena annunciati, che sconvolgeranno non poco l’equilibrio del gruppo.Si vocifera l’di importanti provvedimenti disciplinari conseguenti ad alcuni atteggiamenti dei concorrenti decisamente sopra le righe. Solo nell’ultima settimana, infatti, Ilaria Galassi avrebbe messo le mani addosso ad Helena Prestes, nonostante le telecamere non abbiano seguito la scena. Quest’ultima poi, ha improvvisamente lanciato dell’acqua e un bollitore a Jessica Morlacchi, che ha la colpa di averla oltremodo provocata con affermazioni infelici sul suo conto. Cosa accadrà questa sera al?Intanto Helena ha fatto i suoi saluti ai suoi compagni più cari, convinta che questa sarà la sua ultima giornata nella Casa.