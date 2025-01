Ilrestodelcarlino.it - Gas, inverno da brividi: "Crescono le tariffe, aumentano i consumi e occhio alle truffe"

più freddo edi gas ed energia elettrica che tornano a salire. La tempesta perfetta che si sta concretizzando nelle bollette già arrivate o in arrivo nelle case dei riminesi dove le cifre sono spesso superiori a quelle di un anno fa. Ci sono poi i cosiddetti utenti ‘vulnerabili’, gli anziani ad esempio, fuori dal libero mercato, le cuisono variabili e definite dall’autorità. Se il prezzo dei gas cresce, pagano di più. Per dare qualche numero, l’aumento delleenergetiche tra gennaio e marzo di questo 2025 sarà di circa il 18%, mentre quello del gas registrato in dicembre era del 2,5%. Lorenzo Pastesini, direttore commerciale del Gruppo Sgr parte da qui per analizzare cosa attende i riminesi. "Gli aumenti citati fanno riferimento a una minoranza degli utenti, circa un 10%, mentre gli altri sono nel mercato libero e hanno diverse possibilità, oppure hanno già adottato dellefisse che non cambieranno".