È grave motociclista centrato da ultraleggero

Un bruttissimo incidente, avvenuto in Mauritania durante la settima tappa del rally raid Africa Eco Race 2025, ha ridotto in gravi condizioni il pilota e giornalista sportivo lecchese Andrea Perfetti (nella foto sotto), 49 anni, coinvolto in uno scontro tra un camion e un. A ricostruire l’accaduto sono stati gli organizzatori, in una nota diffusa ieri pomeriggio: "La prova speciale della 7ª tappa, che collega Bénichar ad Amodjar – spiegano – è stata neutralizzata al posto di controllo del rifornimento al chilometro 241 a causa di un incidente poco prima delle 13. Un aereo leggero dell’organizzazione, in fase di decollo, per motivi tecnici ancora sconosciuti, ha colpito il camion rifornimento per i concorrenti. Unè rimastomente ferito nell’incidente: il pilota italiano numero 58, Andrea Perfetti.