Didier Deschamps lascerà la nazionale della Francia dopo i Mondiali FIFA 2026

la guida tecnicamaschile di calcioalla scadenza del suo contratto nel. La notizia, appresa da fonti vicine ai Blues dall’agenzia di stampa Afp, è stata formalizzata durante un’intervista concessa dall’ex campione del mondo 1988 sul canale Tf1.Il tecnico 56enne, scelto nel 2012 come selezionatorefrancese, terminerà quindi il suo lungo mandato alla fine deiorganizzati negli Stati Uniti, in Canada e Messico per cui i Galletti non sono ancora qualificati. La scelta chiude il capitolo più gloriosostoria dei Blues, con cuiha vinto la Coppa del Mondo 2018 in Russia e la Nations League nel 2021, raggiungendo la finale di Euro 2016, giocata in casa, eCoppa del Mondo 2022 in Qatar.