Lanazione.it - Carnevale di Viareggio, Cristina D’Avena inaugurerà la festa

(Lucca), 8 gennaio 2025 – Manca un mese esatto all'inizio del2025 e ad aprire la manizione di( Lucca) saràD'Avena. Il suo concerto è in programma l'8 febbraio alle 15, prima di dare il via ai festeggiamenti. Alle 16.30 è prevista la cerimonia di apertura, quindi il primo corso inaugurale in notturna e al termine lo spettacolo pirotecnico per salutare l'edizione numero 152.D'Avena non solo sarà la super ospite, alcune indiscrezioni la indicherebbero anche come l'interprete della canzone ufficiale del2025. L'edizione che partirà a breve segna i cento anni dall'invenzione della cartapesta introdotta nella realizzazione delle costruzioni dal maestro Antonio D'Arliano nel 1925 vincendo la gara tra i carristi; una vera rivoluzione donando leggerezza e forme vuote.