Banca Ifis lancia l' offerta pubblica di acquisto di illimity Bank | operazione da 300 milioni 355 euro per azione

Liberoquotidiano.it - Banca Ifis lancia l'offerta pubblica di acquisto di illimity Bank: operazione da 300 milioni, 3,55 euro per azione

presenta un'die scambio volontaria sulla totalità delle azioni diper 298di. Lo riferisce la stessain un comunicato, spiegando che la decisione, approvata dal Consiglio di Amministrdiriunitosi sotto la presidenza di Ernesto Fürstenberg Fassio, è stata comunicata al mercato con comunicdiffusa in data odierna. L', che resta condizionata all'ottenimento delle relative autorizzazioni regolamentari e all'avveramento delle condizioni stabilite, è finalizzata all'acquisizione da parte didella titolarità del 100% delle azioni diquotate sunext Milan, Segmentonext STAR Milan. In particolare,riferisce di avere proposto che per ciascunadiportata in adesione all'sia riconosciuto un corrispettivo che esprime una valorizzunitaria pari a 3,55, sulla base del prezzo ufficiale delle azioni dial 7 gennaio 2025.