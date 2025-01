Ilrestodelcarlino.it - Tra solidarietà e doni. La Befana in moto al Salesi. Con la polizia locale arrivano i campioni Uncini e Marini

Le Befane inalcon la. Per la prima volta, il Comando dorico, coi vigili di Castelfidardo, entra alper portare regali e spensieratezza ai piccoli ricoverati e alle loro famiglie. Ieri, un corteo di oltre ventiha girato attorno al Passetto, Viale compreso, per poi visitare i reparti di Oncoematologia e Neuropsichiatria infantile. Insieme alle pattuglie della, il sindaco Daniele Silvetti, il comandante di Ancona, Marco Ivano Caglioti, e l’assessore alla sicurezza Giovanni Zinni. Insieme, hanno accolto il recanatese Franco, campione del mondo ’82 della classe 500 (attualeGp). "Laha voluto dare un segnale di vicinanza in una data così particolarmente significativa dove i bambini tornano ad essere protagonisti in concomitanza purtroppo di situazioni gravose dal punto di vista della salute – le parole del primo cittadino – Un’opportunità di incontro, scambio e vicinanza.