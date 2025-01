Thesocialpost.it - Scontro fra barche sulla foce del Tago in Portogallo: due feriti gravi e due dispersi

Leggi su Thesocialpost.it

Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio di lunedì 6 gennaiodel, a Lisbona, in, dove unotra un catamarano per il trasporto passeggeri e una piccola imbarcazione di pescatori ha causato duee due. L’impatto è avvenuto tra un catamarano adibito al servizio passeggeri e una barca di pescatori impegnata nella pesca di vongole. A bordo del natante si trovavano sei pescatori, alcuni dei quali sono stati soccorsi in condizioni critiche.Leggi anche: Perù, autobus precipita in un fiume: almeno 6 i mortiRicerche ancora in corsoLe ricerche dei duesono riprese all’alba di stamani, coordinate dalle capitanerie di porto di Lisbona e Cascais, che hanno anche avviato indagini per determinare le cause dello. L’incidente ha sollevato interrogativisicurezza nella navigazione lungo il tratto delladel, frequentato sia da mezzi commerciali che da piccole imbarcazioni da pesca.