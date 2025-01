Thesocialpost.it - Scandalo Bello Figo: insulta la fede cristiana, degrada le donne infanga il marchio Ferrari e intanto Warner Music Italia…

22 dicembre 2024: questa data non verrà ricordata per un evento di valore culturale, ma per l’uscita su YouTube di Twerkare, una “canzone” diche supera ogni limite di decenza. Un brano che, nel tentativo di provocare,lalee ridicolizza laa. Ed è ancora più grave sapere che questo brano è edito daItalia, una delle realtà più importanti del panoramaale italiano.Quando la provocazione diventa blasfemiaTra le frasi più vergognose della canzone troviamo:“Vuoi scopre con me perché è Natale, non va mai in chiesa sempre in discoteca, ringrazio Dio per i miei soldi, per le mie fig, la scop in chiesa perché se non crede a te.”*Questa strofa rappresenta un insulto aperto ai valori cristiani e alla spiritualità. Il Natale, simbolo di pace e riflessione per milioni dili, viene banalizzato e trasformato in un pretesto per volgarità e blasfemia.