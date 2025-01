Formiche.net - Ma perché per il Tricolore non è festa nazionale? L’opinione di Guandalini

Meno male che c’è Reggio Emilia. Città deldove è nata la bandiera italiana nel 1797. Il 7 gennaio si è celebrato in piazza Prampolini. In sottotono. Poca gente. Non c’erano gonfaloni e stendardi delle associazioni, istituzioni, sindacati, Croce Rossa, Coni, Confindustria ecc. In tarda mattina il ricordo è proseguito presso il teatro, dove c’era qualche scuola, con un po’ di retorica di troppo (animata dagli interventi delle rappresentanze locali, provinciali e regionali) e un talk dedicato al valore dell’appartenenza delnello sport. Ottima intuizione, questa. Chissàmancava stranamente un esponente del governo patriottico per antonomasia. Ci ha salvato la diretta di Telereggio (visibile in Emilia Romagna) condotta da ottimi professionisti, il direttore, Mattia Mariani, vestito per l’occasione con una giacca, e la collega, Susanna Ferrari.