Oasport.it - LIVE Sinner-Popyrin 6-4 2-3, Australian Open Opening Week in DIRETTA: prime fasi del secondo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-30 Si ferma sul nastro il dritto in uscita dal servizio di Jannik.15-15 Stavolta l’o fa buona guardia a rete.15-0 Settimo ACE di.3-2 GameACE consecutivo del tennista di Sydney.40-0 ACE dell’o.30-0 Non passa la smorzata di dritto dell’altoatesino.15-0 Servizio vincente.2-2 Game. Jannik toglie le castagne al fuoco servendo un ACE.40-30 Risposta vincente con il dritto del padrone di casa.40-15 Scambio prolungato ad altissima intensità chiuso dal dritto vincente dell’oceanico.40-0 Servizio vincente dell’azzurro.30-0 Scappa via la difesa di dritto di.15-0 Servizio, rovescio e comoda volèe a segno per.2-1 Game. ACE del tennista di Sydney.40-15 Altra gran prima dell’oceanico.