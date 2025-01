Iodonna.it - L'ennesimo atto di ribellione di una giovane iraniana, che ha sfidato il religioso in modo plateale

All’aeroporto Mehrabad di Teheran una scena inaspettata fotografa la lotta delle donne per la libertà in Iran. Un mullah stava rimproverando unaper non aver indossato il velo quando la ragazza ha reagito inesplosivo, trasformando un confronto quotidiano in un’occasione di resistenza: gli ha strappato il turbante dalla testa, indossandolo come una sciarpa. Ripreso dai passeggeri e diffuso sui social, l’episodio è diventato un manifesto della lotta contro le restrizioni che da anni soffocano la libertà delle donne iraniane. Undipotente contro un sistema che sembra non lasciare spazio alla dignità individuale. Iran, le donne tra passato e futuro guarda le foto Leggi anche › Cecilia Sala, le telefonate choc: «Dormo per terra, al freddo, mi hanno tolgo anche gli occhiali» Il gesto di protestaLe immagini della protesta, diffuse inizialmente dalla giornalistaMasih Alinejad, mostrano la ragazza che, visibilmente arrabbiata, affronta il mullah senza timore, continuando a protestare con veemenza.