Quotidiano.net - Le serie tv dell’anno: da “L’arte della gioia“ a “Il Gattopardo“

Leggi su Quotidiano.net

Sarà un anno intenso il 2025 per quanto riguarda letv, con grandi ritorni e novità assolute. Ecco alcuni dei titoli da non perdere. Raiuno dà il via con Leopardi - Il poeta dell’Infinito, la miniin Sergio Rubini in onda oggi e domani. Giovedì torna la nuova stagionefiction Un passo dal cielo. Dal 12 ecco la terza stagione di Mina Settembre con Serena Rossi. Il 29 gennaio Elena Sofia Ricci tornerà con La farfalla impazzita, tratta dalla storia vera di Giulia Spizzichino, unica sopravvissutasua famiglia all’eccidio delle Fosse Ardeatine. Ricco il piatto di Mediaset su Canale 5, tralasciando la galassia turca, tornerà anche Viola come il mare 3; tra le novità assolute ci sono l’action di spionaggio La regola del gioco con Alessandra Mastronardi e il poliziesco Alex Bravo con Marco Bocci.