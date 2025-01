Lanazione.it - La Toscana e la Lotteria Italia: niente premi milionari tra i tanti biglietti

Firenze, 7 gennaio 2025 – Anche laè rimasta davanti alla tv per la puntata speciale di “Affari Tuoi” durante la quale sono stati assegnati idella2025. Uno dei momenti nazionalpopolari più amati: cambiano gli interpreti e le epoche, ma l’attenzione verso le serie di numeri che corrispondono aivincenti resta sempre molto alta. In prima serata dunque l’estrazione deicon il conduttore Stefano De Martino e diversi ospiti vip. La regione non è stata però fortunata: nessun biglietto vincente tra i cinque, che assegnavano tra gli 1 e i 5 milioni di euro. Attesa nella notte per l’estrazione deiminori, con 25da 100mila euro, 50da 50mila e 200da 20mila. Il biglietto da cinque milioni di euro è stato venduto in provincia di Lodi.