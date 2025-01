Calciomercato.it - Juventus, la pista Araujo e la posizione del Barcellona | CM.IT

Leggi su Calciomercato.it

Laha la necessità di intervenire in maniera importante in questa sessione di calciomercato: tanti i nomi sul tavoloThiago Motta si prepara al derby di Torino e si lecca ancora le ferite dopo la sconfitta contro il Milan del nuovo allenatore Sergio Conceicao, fresco vincitore della Supercoppa Italiana contro l’Inter di Simone Inzaghi, in semifinale.Ronald(LaPresse) – Calciomercato.itLa rimonta di Riyad pesa ancora: dopo l’iniziale vantaggio siglato da Kenan Yildiz, Christian Pulisic su rigore, fallo ingenuo di Manuel Locatelli, e l’autorete di Federico Gatti hanno deciso la partita. Adesso arriva un calendario infernale per i bianconeri, impegnati in questo mese in partite importanti e decisive, soprattutto per la qualificazione diretta agli ottavi di finale della Champions League.