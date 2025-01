Gqitalia.it - iPhone 17 sarà una rivoluzione dal punto di vista del design

L’17 punta ad essere uno dei modelli chiave di sviluppo degli smartphone Apple. Dopo anni in cui le novità non ci erano sembrate enormi, quest’anno dovrebbe esserci quel salto generazionale che aspettiamo da tempo, sia in termini diche a livello di funzionalità offerte. Quella mini-che un tempo avveniva ogni 2-3 anni – chi si ricorda i modelli S sa di cosa stiamo parlando – oggi avviene ogni 5 anni e il modello in uscita nel 2025 dovrebbe essere il primo capitolo della prossima generazione di telefoni, in grado di attutire al meglio l’impatto dell’Apple Intelligence, l’intelligenza artificiale made in Cupertino in arrivo in Italia nel corso dell'anno.Come richiede ogni cambiamento di rilievo, la novità principale dovrebbe essere a livello estetico: in primis il telaio dovrebbe essere in alluminio con l’addio al titanio anche sui modelli Pro sfruttandone l’elasticità per rendere i bordi più sottili e migliorare l’ergonomia e la praticità d’uso.