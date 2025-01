Sbircialanotizia.it - Inter, da Calhanoglu a Thuram: il punto sugli infortunati

Leggi su Sbircialanotizia.it

Il centrocampista turco e De Vrij si sono fermati contro il Milan e sono in dubbio per la trasferta di Venezia Piove sul bagnato in casa. Dopo la cocente sconfitta rimediata in finale di Supercoppa italiana, con il Milan che si è imposto 3-2 in rimonta, i nerazzurri devono fare i conti con diversi .