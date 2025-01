Liberoquotidiano.it - "Ha intensificato i rapporti": clamoroso Elon Musk, quale castello si vuole comprare in Toscana

, ceo di Tesla e X, cerca casa in. Lo scrive il quotidiano Il Tirreno, che riferisce di indiscrezioni uscite di recente sulla stampa statunitense. Allo stesso tempo, fonti Usa confermano che il miliardario avrebbei suoipersonali con i padroni di alcuni castelli toscani. Castelli di cui vorrebbe diventare proprietario. Il tycoon, che sarebbe stato in vacanza innel novembre scorso, avrebbe già fatto due visite per un eventuale acquisto. Uno è ildi Bibbiano, nel comune di Buonconvento, in provincia di Siena; l'altro è ildi Montepò, nel comune di Scansano, in provincia di Grosseto. A colpire di più, secondo Il Tirreno, sarebbe stato ildi Montepò. Si tratta di un maniero medievale collocato in Maremma, che il tycoon riterrebbe perfetto per i suoi scopi.