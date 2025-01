Lapresse.it - Festa del Tricolore, Mattarella: “Riassume valori di Liberazione e democrazia”

Si celebra oggi, 7 gennaio, ladel(ufficialmente Giornata Nazionale della Bandiera), per ricordare la nascita della bandiera d’Italia. Le celebrazioni ufficiali si tengono a Reggio Emilia dove, il 7 gennaio 1797, venne per la prima volta adottato ilda parte di uno Stato italiano, la Repubblica Cispadana.: “di”“Celebriamo oggi il 228° anniversario dalla proclamazione del Primod’Italia, Bandiera che i Costituenti vollero come simbolo della Repubblica. La Bandiera è testimone che, di generazione in generazione,la nostra identità di popolo, nel processo storico che ha portato al raggiungimento dello Stato unitario e, con la, aidi libertà e, di pace e cooperazione, che sono il patrimonio irrinunciabile della nostra società, scolpiti nella nostra Carta Costituzionale”, ha dichiarato il presidente della Repubblica, Sergio