Donadoni | Inter sconfitta? Difficile pensare che potesse finire così!

Il Milan impedisce all’di alzare la quarta Supercoppa Italiana consecutiva. Roberto, grande ex rossonero, esprime il proprio stupore al termine del derby disputato a Riyadh.FINALE INSAPETTATO – Anche Robertoè a Riyadh per seguire-Milan. Mentre i rossoneri alzano al cielo il trofeo della Supercoppa Italiana, l’ex calciatore vienevistato a bordocampo da Radio TV Serie A: «Erache. È successo contro la Juventus e contro l’si è un po’ ripetuto, anche se in maniera un po’ diversa. Nel primo tempo ci stava che l’chiudere in vantaggio, poi nel secondo tempo il Milan ha cambiato marcia e ha recuperato un risultato che nessuno si sarebbe aspettato». Insieme all’ex giocatoretanti altri protagonisti in campo della sfida hanno rilasciato le proprie dichiarazioni, tra cui Lautaro Martinez.