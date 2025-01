Champions League volley femminile 2025 | ultima trasferta dei gironi per Conegliano Scandicci e Milano

Leggi su Sportface.it

deiper le italiane nella Cev2024/di. L’obiettivo è vincere ancora per avvicinarsi ai quarti di finale e proseguire nel migliore dei modi l’avventura nella massima competizione continentale per club. Tre sfide sulla carta facili, che potrebbero portare gli allenatori a fare ampio turnover, ma non bisogna sottovalutare le avversarie. La prima a scendere in campo sarà la Savino Del Bene, reduce dalla sofferta vittoria a Perugia. La squadra di Marco Gaspari si affida moltissimo ad Ekaterina Antropova, che però sembra stia pagando gli sforzi della lunga estate azzurra e di una prima parte di stagione ricca di partite. Coach Gaspari dunque dovrà meditare con attenzione su quale formazione schierare per evitare di complicarsi la vita e lasciare punti per strada.