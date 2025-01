Metropolitanmagazine.it - Calciomercato Inter: da Dumfries e Bisseck 100 milioni da reinvestire

L’ha bisogno di una piccola rivoluzione in rosa e la sconfitta di ieri sera nel derby di Supercoppa lo ha evidenziato. Prima di operare acquisti, però, Oaktree vuole procedere con le cessioni. Fra queste, oltre a quelle programmate da tempo (si legga Correa, Frattesi, Asllani) e che producono un ricavo piuttosto esiguo, ce ne sono un paio che possono permettere a Marotta e Ausilio di mettere da parte un tesoretto importante che possa far puntare a grandi nomi. Si tratta di, diventati titolari nell’ultimo periodo, ma non al punto da essere considerati degli incedibili. Dal loro addio potrebbero arrivare all’incirca 90di euro, una cifra che potrebbe far fare il salto di qualità aldell’, con obiettivi “storici” come Bijol e David che diventerebbero più vicini.