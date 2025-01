Liberoquotidiano.it - Busta paga, cambia tutto da quella di gennaio: ecco chi guadagnerà di più, tutti i calcoli

Con la manovra 2025, in cui sono stati confermati il cuneo fiscale e l'Irpef a tre aliquote ed è stato introdotto un tetto alle detrazioni fiscali, cambieranno gli stipendi. Le bustedei lavoratori quest'anno saranno diverse, sopratper chi ha un reddito medio basso e una famiglia numerosa. I più svantaggiati saranno i single e quelli con un reddito più alto. In particolare, i lavoratori con reddito fino a 20mila euro inavranno uno sconto di tasse sul: - 7,1% del reddito fino a 8.500 euro annui; - 5,3% fra 8.501 e 15 mila euro; - 4,8% fra 15.001 e 20 mila euro. Per chi guadagna sopra i 20mila euro e fino ai 32, la detrazione è fissa di mille euro. Per chi guadagna invece sopracifra e fino a 40mila euro la detrazione va a scalare: da 40 mila euro si deve sottrarre il proprio reddito e il risultato va diviso per 8mila e moltiplicato per mille.