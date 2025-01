Game-experience.it - Xbox Prime, nome della nuova console Microsoft ed uscita nel 2026, in un rumor

Leggi su Game-experience.it

Un nuovosta accendendo la curiosità degli appassionati: la prossimapotrebbe chiamarsied approdare sul mercato nel. L’indiscrezione proviene da un insider noto per leak affidabili legati al franchise di Call of Duty. Oltre al, sembra che il prossimo titolo di Infinity Ward, forse Modern Warfare 4, sarà uno dei giochi disponibili al lancio.Secondo quanto riportato da Insider Gaming,potrebbe essere unufficiale o un semplicein codice per ladi, destinata a succedere all’attuale lineaSeries XS. Il lancio dovrebbe essere previsto per il, anno in cui lapotrebbe debuttare con un titolo importantissimo: Call of Duty. Se confermato, questo rappresenterebbe un importante asset strategico per, che ora possiede Activision Blizzard.