Rashford vuole l'Italia: Napoli e Milan ci provano. La posizione del Manchester United.

L'attaccante inglese nel mirino dei club italiani, ma i Red Devils preferirebbero reintegrarlo nel progetto. Possibile solo un prestito con ingaggio condiviso.Marcus Rashford sarebbe pronto a una nuova avventura e l'Italia rappresenterebbe una destinazione gradita. Secondo quanto raccolto da Sky Sport, l'attaccante del Manchester United non avrebbe chiuso le porte a un possibile trasferimento in Serie A, con Napoli e Milan particolarmente interessate. Il Manchester United potrebbe decidere di trattenere l'attaccante inglese. Secondo quanto riporta Sky Sport, l'unica formula possibile per un trasferimento in Serie A sarebbe quella del prestito con contributo importante dei Red Devils al pagamento dell'ingaggio.