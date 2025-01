Davidemaggio.it - Provvedimento disciplinare al Grande Fratello

Televoto annullato al. Questo pomeriggio, la produzione del reality ha deciso infatti di sospendere le votazioni del pubblico da casa, chiamato ad eleggere due preferiti tra Helena Prestess, Shaila Gatta, Bernardo Cherubini e Stefania Orlando.Il televoto attualmente in corso è annullato, in vista di unche verrà annunciato nel corso della prossima puntata, mercoledì 8 gennaio. Gli utenti che hanno votato tramite sms saranno regolarmente rimborsatiè il messaggio apparso, poco fa, sui canali social del. Unche potrebbe riguardare, salvo clamorosi colpi di scena, Helena per l’ormai famoso ‘lancio del bollitore‘ – bloccato da Javier e Maxime – contro Jessica Morlacchi. Fin da subito, l’errore della concorrente brasiliana è apparso piuttosto grave e potenzialmente meritevole di espulsione.