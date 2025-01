Pianetamilan.it - Prima pagina Corriere dello Sport: “Inter-Milan, troppo derby”

Leggi su Pianetamilan.it

Questa è ladel '', in edicola oggi, lunedì 6 gennaio 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondoe in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul. Il '' oggi in edicola, in, apre con l'impressionante ruolino di Claudio Ranieri neldella Capitale in qualità di allenatore della Roma: cinque partite, cinque vittorie. L'ultima ieri sera, allo stadio 'Olimpico', contro la Lazio di Marco Baroni, battuta per 2-0 grazie ai gol di Lorenzo Pellegrini e Alexis Saelemaekers nel primo tempo. In alto, sotto la testata, la presentazione della finale della Supercoppa Italiana, in programma alle 20:00 ora italiana a Riyadh (Arabia Saudita) all'Al-Awwal Park. Non si tratta di una partita qualsiasi, ma deldella Madonnina tra l'di Simone Inzaghi e ildi Sérgio Conceição.